Culturedigitale.co: Le patrimoine Tunisien digitalisé, pour le plaisir de redécouvrir l’histoire

Le Patrimoine Tunisien regorge de richesses culturelles et historiques inestimables et souvent peu ou mal connues du grand public. Si le public ne se déplace pas assez vers les musées tunisiens et les sites historiques et ne s’informe pas spontanément sur son histoire, la culture digitale est aujourd’hui un excellent moyen pour séduire les citoyens et les inciter à s’imprégner de leur histoire autrement.

C’est dans ce sens qu’est lancé la plateforme Culturedigitale.co, une initiative de la startup tunisienne Digital Cultural eXperience, en partenariat avec l’association Museum Lab et le Créative Hub qui est le groupement professionnel des créateurs de contenus numériques de la CONECT.

L’idée a germé avec la fermeture des musées et des sites archéologiques à cause de la pandémie du Coronavirus, d’un côté, et l’envie de reconnecter le public avec le patrimoine, explique Mohamed Ali Midani, directeur exécutif de la startup Digital Cultural eXperience, fournisseur d’expériences culturelles immersives via les technologies interactives (RV, AR, gaming & application).

Nous avons aujourd’hui une grande opportunité qu’est le “digital” pour valoriser notre patrimoine, aujourd’hui les musées et site du monde entier attirent un nouveau public grâce aux outils digitaux, précise-t-il.

Culturedigitale.co est une plateforme qui propose aux visiteurs des expériences numériques autour du patrimoine tunisien. Vous y trouverez des visites virtuelles, des applications web interactives, des applications mobiles de réalité augmentée, des séries de vidéos, photos et podcasts…. autour du patrimoine matériel et immatériel. Nous avons commencé à accueillir des centaines de visiteurs sur la plateforme, les premiers retours sont très encourageants, déclare le startuppeur tunisien.

De nos jours, on désire dépasser le stade de l’information brute et de leçons d’histoire données mécaniquement lors des visites vers une véritable expérience multi-sensorielle, interactive et gamifiée. C’est un sentiment de fierté, une émotion forte, un savoir qui est transmis à travers ces projets…Notre souhait est de promouvoir les contenus créatifs de haute qualité et les proposer à nos visiteurs. souligne Mohamed-Ali Midani.

L’appel est lancé aux créateurs de contenus numériques sur le patrimoine pour faire partie de la plateforme Culturedigitale.co. Les projets publiés sont de type : application web, application mobile, visite virtuelle, expérience de réalité virtuelle, vidéos, photos, audios, jeu…Le projet digital doit mettre en valeur le Patrimoine matériel ou immatériel de la Tunisie. A vos Claviers, pour faire redécouvrir l’histoire tunisienne autrement!

Sara Tanit

Lire aussi :

Téléchargez l’application éducative de réalité augmentée “Flouss” de la BCT

Carthage Punique en Réalité Virtuelle à la Cité des Sciences de Tunis du 22 au 24 mars 2019