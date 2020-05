Kaspersky rejoint l'appel mondial de CyberPeace et milite contre les cyberattaques ciblant les organismes de santé et

L’Institut national de météorologie (INM) a édité un rapport dans lequel elle affirme que la qualité de l’air en Tunisie a enregistré une amélioration notable durant la quarantaine générale, avec une baisse de plus de 40% de concentration des polluants atmosphériques.

La concentration du dioxyde d’azote (NO2), du dioxyde de souffre (SO2) et du monoxyde de carbone -produit principalement par les véhicules et les activités industrielles- a connu, durant mars et avril 2020, une baisse de 40% dans la plupart des régions Tunisiennes, notamment le nord et le centre, et ce par rapport à 2019.

Les analyses de l’INM ont également démontré une baisse de 10% de la concentration de l’ozone (O3) dans le sud et le nord-ouest du pays, mais une hausse de 20% dans le centre-ouest; hausse expliquée par le phénomène de combustion qui survient avec l’augmentation des températures…

Ceci étant, l’amélioration de la qualité de l’air ne devrait plus durer en raison de la levée progressive du confinement sanitaire général.

Rappelons par ailleurs que dans sa contribution prévue déterminée au niveau national (CDN), la Tunisie s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de manière à baisser son intensité carbone de 41% en 2030 par rapport à 2010, l’année de base.

L’effort d’atténuation proviendra plus particulièrement du secteur de l’énergie qui représente à lui seul 75% des réductions des émissions. Il est prévu que ce secteur de l’énergie réduise son intensité carbone en 2030 de 46% par rapport à 2010.

Tekiano avec TAP