Tunisie – Météo : Températures stationnaires

Des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sont attendues ce mercredi, dans les régions de Gafsa et de Kasserine. Quelques nuages dans le reste des régions.

Températures stationnaires. Les maximales oscilleront entre 24 et 30°C dans le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 29 et 34°c ailleurs.

Vents accompagnés de phénomènes de sable dans les régions côtières et le sud. Leur vitesse atteindra 50 km/h.

Mer agitée à très agité dans le golfe de Hammamet, à partir de cet après-midi.

La vigilance est de mise pour les activités de navigation et de pêche.