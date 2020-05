Myriam Belkadhi annonce l’arrêt du talk show “Tounes El Yaoum” sur El Hiwar Ettounsi

L’émission “Tounes El Yaoum” diffusée quotidiennement sur la chaîne El Hiwar Ettounsi et animée par Myriam Belkadhi et plusieurs chroniqueurs comme Lotfi Laamari et Maya Ksouri sera arrêtée momentanément.

C’est ce que la journaliste Myriam Belkadhi a annoncé ‘avec le cœur gros’ dans un statut sur son compte sur Facebook. Elle précise que l’arrêt momentané de ce talk-show tunisien “Tounes El Yaoum” dans lequel il est effectué un retour sur l’actualité du moment en présence de plusieurs invités est dû à des raisons de restrictions budgétaires décidées par la direction de la chaîne El Hiwar Ettounsi.

Tekiano