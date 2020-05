Tunisie – Météo : Températures en baisse et pluies éparses l’après-midi sur le centre-ouest

Des cellules orageuses seront observées jeudi après- midi, sur le centre ouest du pays, accompagnées de pluies généralement, éparses, selon l’Institut national de la Météorologie (INM).

Des vents forts souffleront sur le nord-ouest avec une vitesse qui atteindra 50 km/h. La mer sera agitée à très agitée, près de cap Serrat et peu agitée ailleurs.

Les températures seront en baisse et les maximales seront comprises entre 24 et 29 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 29 et 33 degrés ailleurs.