La 16ème édition du Maghreb des Films se tiendra en Novembre 2020

La 16ème édition de la manifestation cinématographique Le Maghreb des Films est prévue vers l’automne 2020. L’association Le Maghreb des films informe que ces rencontres cinématographiques se tiendront en novembre 2020.

Depuis sa création en 2009, le Maghreb des Films a déjà présenté près de 1000 films, dans plus d’une centaine de lieux, à Paris, en périphérie et en province, ainsi qu’à l’étranger.

La vocation du Maghreb des Films est de faire connaître les films maghrébins; les cinématographies et les cinéastes des pays du Maghreb, de Libye, de Tunisie, d’Algérie, du Maroc et de Mauritanie et organiser des rencontres et des débats, des tables rondes, voire des colloques, autour des questions d’histoire et de société autant que de l’état du cinéma et de la création.

Pour participer au MDF 2020, envoyez votre film à maghrebdesfilms@gmail.com avec le formulaire d’inscription disponible via le lien suivant :

http://www.maghrebdesfilms.fr/appel-a-films-2020.html avant le 31 juillet 2020.

Tekiano avec communiqué