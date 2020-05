La Fondation Hédi Bouchamaoui fait don de 18 respirateurs à 5 hôpitaux du Sud tunisien

La Fondation Hédi Bouchamaoui a fait don de 18 postes de réanimation, à 5 hôpitaux régionaux des gouvernorats du sud : Gabès, Kébili, Médenine, Tataouine et Zarzis et ce dans le cadre de la poursuite de ses efforts et de son soutien au secteur de la Santé en Tunisie.

Ces derniers s’ajoutent à une liste d’équipements et de matériels dont la Fondation a fait don au début de la crise sanitaire. Les postes de réanimation, importés de l’étranger seront livrés avec leurs respirateurs, leurs pousse-seringues, leurs pompes, leurs scopes et leurs stations de perfusions.

D’autres appareils seront livrés à l’hôpital régional de Gabès, dans un proche avenir, dont une centrale de surveillance des différents moniteurs des lits de réanimation, un appareil d’hémofiltration et un appareil de gaz du sang.

La Fondation Hédi Bouchamaoui s’est mobilisée lors de la crise sanitaire due au covid-19 pour soutenir le secteur de la santé, et a proposé son aide, dès les premiers jours de la crise, afin de répondre aux besoins urgents et immédiats auxquels font face les établissements sanitaires, notamment dans le gouvernorat de Gabès.

Créée en 2016 par les enfants de feu Hédi Bouchamaoui en mémoire de leur père, la Fondation matérialise l’engagement social et sociétal du groupe HBG. Elle a choisi de miser sur l’éducation et la culture dans le cadre d’un engagement moral qui n’a cessé d’œuvrer au développement de certains secteurs névralgiques et ce au travers d’actions caritatives dans des domaines divers : éducation, culture, santé et social.

L’engagement de la Fondation afin de contribuer à la lutte contre le covid-19, s’est matérialisé à travers plusieurs dons d’équipements, notamment à l’hôpital régional de Gabès :

· une ambulance équipée (catégorie A)

· un Echographe LOGIQ E10, basé sur l’intelligence artificielle pour la salle de réanimation et la salle de radiologie (système d’imagerie ultra sonore haut de gamme de GE conçu pour les explorations abdominales, vasculaires obstétricales, gynécologiques, néonatales, pédiatriques, urologiques, transcrâniennes, cardiaques et des parties molles),

· 14 lits de soins intensifs de réanimation,

· deux machines de désinfection du matériel médical avec leurs produits destinées aux dispensaires du gouvernorat de Gabès et qui ont été livrées à la direction de la santé préventive de Gabès.

Par ailleurs, la Fondation Hédi Bouchamaoui a également soutenu financièrement un projet lancé par l’École Nationale d’Ingénieurs de Sousse et la Faculté de Médecine de Sousse intitulée «Yes we breath», et dont l’objectif est de fabriquer des respirateurs/réanimateurs en 3D en vue de sauver nos concitoyens les plus touchés par l’épidémie durant la période caractérisée par une pénurie mondiale en équipements spécifiques.

Il est à rappeler, finalement, que la Fondation Hédi Bouchamaoui a procédé à la distribution de denrées alimentaires dans plusieurs agglomérations et quartiers du gouvernorat de Gabès. Cette campagne d’aide aux familles dans le besoin, qui s’inscrit dans l’élan de solidarité nationale suite au Covid-19 et à l’occasion du mois de Ramadan, a touché plus de 500 familles nécessiteuses.