Sucess Story : Parcours du boxeur Tunisien Louay Miled alias The Terminator

Louay Miled est un jeune boxeur professionnel de 23 ans qu’on surnomme sur le ring « THE TERMINATOR ». Natif de la ville de Kairouan où il a grandi, Louay Miled a été initié au sport depuis son plus jeune âge.

Le jeune sportif tunisien a commencé à exercer le Muay-Thai ainsi que le K-1 Pro, en Europe, en Afrique ainsi qu’en Thaïlande, un pays dans lequel il va passer beaucoup de temps. A l’âge de 18 ans, un club de Muay-Thai professionnel situé à Pattaya. Il eut le privilège de s’entraîner aux cotés du grand champion Belgo-marocain, Youssef Boughanem.

En parallèle à son parcours sportif, il est étudiant à l’institut supérieur d’éducation physique à la suite de l’obtention de son baccalauréat, il étudie actuellement le commerce international à l’université centrale de Sousse et essaye de se perfectionner dans de nombreuses langues, tel que l’arabe, l’anglais, ainsi que le français, son parcours à l’étranger lui a également permis d’apprendre de nouvelles langues et découvrir de nouvelles cultures.

Louay Miled est souvent comparé à Samy Sana, leur style de boxe est assez semblable. Sa boxe est qualifiée d’esthétique et elle est très variée. Du haut de ses 190 cm, il est considéré comme le nouveau fer de lance du Muay Thai tunisien, un réel moteur dans son domaine.

Le jeune boxeur tunisien comptabilise à ce jour près de 70 combats en amateur et 40 combats professionnel ; il en a remporté 32, 6 défaites et 2 nuls. Un palmarès non négligeable.

Il fut nommé 4 fois champion d’Afrique PRO ISKA en Kick boxing (k-1) et muay thai, ainsi que champion du monde amateur en 2014 ISKA en Kick boxing.

The Terminator n’hésite pas à aller au front, sa boxe est agressive et va directement au contact de ses adversaires sans aucune crainte d’où ce surnom. Il enchaîne les victoires ainsi que les nombreux titres nationaux et internationaux.

Champion d’Egypte en 2014, champion d’Algérie par KO en 15 secondes et même champion de France qui a eu lieu en mars 2019 à Paris, il a également gagné le tournoi Max Muay Thaï.

Bonne continuation à ce jeune champion tunisien.

