Cellules orageuses sur le centre-ouest du pays ce vendredi. Elles seront accompagnées de pluies éparses.

Températures stationnaires. Les maximales oscilleront entre 24°c et 30°c dans le nord et le centre et entre 28°c et 34°c dans le sud.

Vents modérés. Leur vitesse atteindra 40 km/h près des côtes. Mer peu agitée à agitée.