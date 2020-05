Huawei Tunisie annonce la sortie officielle du Nova 7i en Tunisie. Doté d’une caméra Quad AI 48MP ; sur le devant, le téléphone intègre une caméra selfie 16MP. A l’arrière, il dispose d’une configuration à quatre caméras qui se compose d’une caméra ultra-HD 48MP, d’un capteur ultra grand angle 120°, d’un objectif macro et d’un capteur de profondeur, chacun offrant des capacités uniques et produisant ensemble des images spectaculaires à chaque pression de l’obturateur.

Le chipset Kirin 810 propriétaire et les algorithmes d’IA (Intelligence artificielle) de pointe ne sont que la cerise sur le gâteau, garantissant que chaque tentative de prise de vue se termine avec qualité et satisfaction, de jour comme de nuit.

Le Kirin 810 dispose également d’une technologie propriétaire “Kirin Gaming +”, qui facilite les ajustements optimaux en temps réel des ressources CPU et GPU, améliorant l’efficacité énergétique du matériel tout en chauffant moins.

De ce fait, le Nova 7i gère des sessions de jeu mobile de 30 minutes et plus avec une fréquence d’images stable, et vous n’avez pas à vous soucier du décalage ou du bégaiement.

Après tout, qui voudrait se voir perdre injustement l’opportunité en or de tirer un but simplement à cause du retard ?

Le Nova 7i bénéficie également d’une autre percée logicielle interne appelée “GPU Turbo”.

Cette technologie brevetée améliore l’expérience de jeu en optimisant la synergie logiciel-matériel, la consommation d’énergie et la génération de chaleur.

Dans ce cas, qu’attendez-vous ? Le Huawei Nova 7i est désormais disponible en Tunisie au prix de 999 dinars.

