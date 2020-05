Tunisie – Météo : Aujourd’hui 30 Mai, 1er jour de l’été

Le temps sera marquée ce samedi 30 mai 2020 qui correspond au 1er jour de l’été selon le calendrier agraire, par une baisse des températures.

Les maximales oscilleront entre 22°C et 26°c dans le nord et centre. Elles varieront entre 26°C et 31°c dans le sud et atteindront 31°c à Borj El Khadra.

Cellules orageuses dans le nord, le centre et localement le sud qui seront accompagnées par des pluies éparses avec chute de grêle sur certains endroits.

Vents modérés. Leur vitesse maximale atteindra 30km/h et mer peu agitée.