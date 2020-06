Covid-19: 1700 tests rapides seront effectués auprès les universitaires et les étudiants

Près de 1700 tests rapides de dépistage du Covid-19, seront réalisés, à partir d’aujourd’hui 1er juin 2020, auprès du cadre universitaire (professeurs d’université et étudiants) à Tunis ou ceux issus des régions qui ont enregistré un nombre important de contaminations, soit 9 gouvernorats, a déclaré le directeur régional de la santé de Tunis, Tarek Ben Nasser.

Il s’agit des gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Sousse, Gafsa, Kébili, Médenine et Tatouine a jouté Ben Nasser, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Ben Nasser a rappelé, par ailleurs, que les résultats des tests rapides effectués au profit de 231 enseignants et des élèves du baccalauréat sont négatifs.

Ces analyses ont concerné les élevés et enseignants, en provenance de gouvernorats dont le taux de contamination est considéré plus élevé, et qui vont reprendre les cours dans des zones ayant connu une propagation limitée du coronavirus.

A noter que les ministères de l’Education et de la Santé ont décidé de réaliser des tests rapides de dépistage de Covid-19 dans les gouvernorats qui ont enregistré 10 cas de Covid-19 sur 100 000 habitants, soit les gouvernorats classés par le ministère de la Santé en tant que zone à risque élevé ou moyen de la propagation du virus.

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19 a atteint depuis le début de la propagation du virus 225 personnes dont 209 personnes guéries, soit environ 97%, selon Ben Nasser.

Le nombre des cas de décès a atteint 9 cas, un nombre stable pour la deuxième semaine consécutive.