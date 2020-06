Evénement “على نجاحك أحكيلي-My IT Success story” par la JCI les Berges du Lac

La Jeune Chambre Internationale, JCI les Berges du Lac organise un événement intitulé “على نجاحك أحكيلي-My IT Success story” autour des success stories de startups tunisiennes et ce jeudi 04 juin 2020. L’événement s’insère dans le cadre du thème national de la JCET 2020 “La transformation Digitale”.

Il se déroulera sous forme d’une conférence en ligne via l’interface Eventizer, disponible seulement sur le système Android et les desktops, avec trois entrepreneurs tunisiens qui partageront avec les internautes leurs succès et comment ils ont fait pour réussir leurs startups.

Les intervenants de l’événement “على نجاحك أحكيلي-My IT Success story” sont :

* Salim Hadrich : Co-founder and Chief business development officer at Study.tn

* Hidayet Ayadi : CEO and Co-founder at Sgharatoon

* Khadija Turki : Gérante at Formevo

La modératrice sera Madame Afifa Almi professeur universitaire en culture entrepreneurial et création d’entreprise.

Plus d’informations sur l’événement sur la page facebook de la Jeune Chambre Internationale “JCI” les Berges du Lac

Tekiano avec JCI les Berges du Lac