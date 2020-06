Festival Carthage et festival Hammamet reportés en 2021 et plusieurs autres mesures

Le festival de Carthage et le festival de Hammamet organisés par le ministère des affaires culturelles tunisien n’auront pas lieu cet été 2020. Chiraz Laâtiri, la ministre tunisinne de la culture annonce que ces 2 plus grands festivals internationaux de Tunisie seront reportés en 2021 vu la difficulté de les organiser dans les circonstances imposées par la pandémie du Coronavirus.

Les autres festivals de Tunisie organisés par des particuliers se déroulant dans les espaces ouverts et soutenus par le ministère, auront lieu dès le 15 juillet 2020 en respectant un nombre limité de 1000 spectateurs et en respectant les mesures de sécurité (masque de sécurité, distanciation sociale…) pour minimiser le risque de contagion par le Coronavirus.

Par ailleurs, le ministère annonce dans un communiqué le retour progressif des activités pour les associations culturelles, les organisateurs d’événements et les espaces culturels de Tunisie publics et privés selon les règles suivantes :

– Dans les espaces culturels fermés, les activités reprendront à partir de 14 juin 2020 avec un public ne dépassant pas 30 personnes.

– Dans les espaces ouverts, la reprise des manifestations culturelles et des festivals est possible à partir de 15 juillet 2020 avec un public ne dépassant pas 1000 personnes et l’obligation du respect des consignes de protection (port des bavettes, distanciation sociale, répartition de l’audience en groupes de 30 personnes au maximum).

Ces mesures ont été décidées suite à des réunions avec les membres du Comité scientifique de suivi de la propagation du virus Covid-19 relevant du ministère de la santé et le ministère des affaires culturelles.

Tekiano