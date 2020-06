Historique, SpaceX 1ère société privée à lancer des astronautes dans l’espace (vidéos)

La société américaine SpaceX marque l’histoire en devenant samedi 30 mai 2020 la première société privée dans le monde à lancer des astronautes dans l’espace. Après avoir annulé ce premier vol en début de semaine pour cause de météo non favorable, la fusée a pu finalement partir avec à son bord les deux astronautes de la NASA Robert Behnken (49 ans) et Douglas Hurley (53 ans).

Des millions d’internautes ont pu suivre sur Youtube le départ de la fusée qui a propulsé les astronautes américains à partir du du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride en dix minutes 200 km au-dessus des océans filant à 20 fois la vitesse du son vers la Station spatiale internationale (ISS).



Un succès historique puisqu’il s’agit là du premier vol habité partant du sol américain, surtout que les USA n’ont envoyé personne dans l’espace depuis 2011, et signe le lancement d’un nouveau moyen de transport spatial.

Falcon 9 launches Crew Dragon on its first flight with @NASA astronauts on board! pic.twitter.com/FUd0SSRKud — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Les deux astronautes et leur capsule Crew Dragon, sont arrivés à bon port dimanche 31 mai 2020 dans l’après midi et ont atteint la Station spatiale internationale comme on a pu le voir dans les vidéos transmis par la NASA.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX‘s Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

Elon Musk, le fondateur de la société SpaceX en 2002 en Californie déclare “C’est un rêve devenu réalité, je ne pensais pas que cela arriverait un jour”. La jeune société SpaceX développe ainsi un nouveau taxi spatial et organisera six allers-retours vers la Station spatiale internationale pour la NASA ouvrant une nouvelle ère pour le transport et les vols spatiaux habités.

I.D.