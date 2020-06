Le MEA Seed Challenge d’Orange Ventures pour les Startups en Afrique et au Moyen-Orient

Le fonds d’investissement technologique Orange Ventures lance pour la première fois un challenge “Le MEA Seed Challenge ” pour financer des entrepreneurs de l’écosystème startup en Afrique et au Moyen-Orient.

L’objectif de ce challenge est de donner à des entrepreneurs en Afrique et au Moyen-Orient, les moyens de se lancer et de se développer. En effet, ceux-ci éprouvent plus qu’ailleurs des difficultés à accéder à des financements en raison du faible nombre d’investisseurs actifs sur cette phase d’amorçage dans la région.

Investir et soutenir ces entrepreneurs est clé pour l’essor du continent, mais c’est également un enjeu important pour le groupe Orange qui souhaite accélérer sa capacité à coopérer avec ces acteurs de l’innovation.

Le MEA Seed Challenge d’Orange Ventures s’ouvre à des start-up au Cameroun, en Côte d’Ivoire, Egypte, Jordanie, Maroc, au Sénégal, et en Tunisie. Orange Ventures prévoit d’investir 500 000€ à l’occasion de ce challenge. Jusqu’à sept start-up seront sélectionnées pour bénéficier d’un investissement compris entre 50 000€ et 150 000€.

Il s’adresse à des acteurs en phase d’amorçage, à fort potentiel de croissance, qui s’appuient essentiellement sur les nouvelles technologies. Ces start-up pourront candidater dès le 1er juin et jusqu’au 19 juillet 2020 sur https://digitalventures.orange.com/mea-seed-challenge/

Les lauréats seront annoncés en septembre prochain. Le principal bénéficiaire, qui recevra un investissement de 150 000€, recevra par ailleurs un accompagnement de 3 mois par notre partenaire Seedstars.

« En tant qu’acteur majeur en soutient de l’écosystème numérique sur nos territoires, il est important pour Orange d’apporter une solution de financement en complément de nos activités de formation et d’accompagnement des entrepreneurs d’Afrique et Moyen-Orient» indique Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient.

« Alors que nous sortons de cette crise sanitaire sans précédent, il est de notre responsabilité de renforcer nos activités d’investissement en Afrique et au Moyen-Orient. Nous sommes fiers avec l’équipe Orange Ventures de lancer cette première initiative qui vise à identifier, aider et promouvoir des entrepreneurs exceptionnels, , qui ont le courage et l’audace de lancer de nouveaux projets et qui croient comme nous au potentiel de ce continent» ajoute Jérôme Berger, Directeur Général d’Orange Ventures.

Orange Ventures est un investisseur de capital risque de référence en Afrique, présent sur le continent depuis 2017. Doté de 50 millions d’euros, Orange Ventures MEA a investi dans 5 start-up, principalement en Series A et B, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria et en Ethiopie.

À propos d’Orange Ventures

Orange Ventures est un fonds d’investissement technologique multi-stage de 350 millions d’euros à visée internationale. Il finance les startups innovantes dans les domaines d’intérêt stratégique d’Orange (Networks & IT, Entreprise Digitale, Cybersecurité, et Fintech) et au-delà (Consumer platforms, E-gaming, Edtech, Santé etc). Orange Ventures déploie également les initiatives dédiées à la région d’Afrique et Moyen Orient, et les entreprises à l’impact. Soutenu par le groupe Orange, le fonds propose aux startups dans lesquelles il investit un accès aux expertises du Groupe et mise en place de synergies avec ses nombreuses unités commerciales et ses 263 millions de clients répartis dans 29 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur ventures.orange.com ou suivez-nous sur Twitter @Orange_DV.

Communiqué