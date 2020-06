Forbes classe la Tunisie dans le top 07 des pays à visiter post-Covid en 2020

La pandémie de Coronavirus a définitivement changé les plans des vacances d’été en 2020 pour les touristes du monde entier. Si les pays les plus touchés par la Covid-19 seront directement impactés cette année, d’autres qui ont bien géré la crise pourront se propulser comme destination phare de leur région.

Le magazine américain Forbes a proposé un classement des pays où se rendre cet été 2020 dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles. D’après les journalistes, la Tunisie à bien sa place dans le top 07 des pays à visiter post-Covid.

La Tunisie se présente comme une des meilleures destinations en 2020, idéale pour ceux qui souhaitent découvrir la culture vibrante et unique de l’Afrique du Nord de part ses belles plages méditerranéennes pittoresques, ses ruines antiques et sa délicieuse cuisine Maghrébine lit-on dans l’article These 7 Countries Have Potential To Become Major Tourist Destinations In A Post-Covid World .

Les multiples avantages de la destination Tunisie sont énumérés dans l’article comme la beauté des plages du Cap-Bon pas très loin de la capital Tunis animé, les incontournables vestiges de Carthage dans le nord et le désert du Sahara et vestiges de colonies berbères au sud.

Le top 7 des pays à visiter en 2020 après le passage de la pandémie du Coronavirus selon cet article sont Ethiopie, Iran, Burma, Georgia, Philippines, Slovenia et Tunisie. Il est bien évidemment conseillé de vérifier la sûreté de la destination envisagée avant d’embarquer.

I.D.