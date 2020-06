Hamza Hamry, un athlète tunisien bloqué au Qatar, lance un appel pour le rapatrier

Hamza Hamry, un athlète tunisien, champion en judo et en arts martiaux mixtes et qui a remporté de nombreux titres locaux, africains et internationaux, lance un appel de détresse pour informer qu’il est bloqué au Qatar depuis le début de la pandémie du Coronavirus et désire être rapatrier ainsi que plusieurs autres sportifs tunisiens.

Hamza Hamry décrit sa situation comme “critique” et sa vie quotidienne est difficile à la lumière de la propagation de l’infection. Le champion tunisien se trouvait au Qatar depuis novembre 2019. Une fois le virus Corona propagé, je me suis entraîné régulièrement à la maison, mais avec les outils les plus simples, je veux préserver ma forme physique, Surtout que toutes les activités sportives comme tous les autres pays du monde ont cessé en raison de L’épidémie, déclare-t-il.

Hamza Hamry est champion d’Afrique de Judo en 2014 et 2016, champion du monde d’arts martiaux mixtes en 2017, champion d’Afrique en ADCC Grappling 2017 et a remporté plusieurs autres titres…D’Ici, je veux lancer un appel de détresse dans ces circonstances exceptionnelles à toutes les autorités compétentes pour intervenir dans le rapatriement des tunisiens bloqués, écrit-il.

De nombreux athlètes tunisiens sont toujours bloqués dans des pays étrangers en raison de la propagation du Coronavirus. Hamza Hamry nous informe que seulement deux vols ont été programmés pour les tunisiens bloqués au Qatar et ce les 8 et 12 juin 2020 du coup tout le monde ne retournera pas en Tunisie.

Les appels de détresse des athlètes tunisiens et des propriétaires de nombreux titres africains et internationaux se poursuivent à ce jour via les réseaux sociaux, exprimant leur inquiétude quant à leur statut de résident et aux conditions de vie difficiles en plus de l’arrêt des compétitions internationales.

Tekiano