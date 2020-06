Le label ‘Meilleur Service Client de l’année 2020’ remporté par Ennakl Automobiles

Le label du « Meilleur Service Client de l’année 2020 » dans la catégorie automobile a été remporté par Ennakl Automobiles, premier importateur de véhicules neufs en Tunisie en 2018 et 2019.

Ayant intégré la satisfaction client au cœur de sa stratégie, ce prix est un formidable encouragement mais aussi une responsabilité importante pour l’entreprise, car chaque client d’Ennakl Automobiles et de son réseau d’agences est en droit d’attendre une qualité de service irréprochable.

Cette consécration est le fruit des efforts conjugués de tous les employés de l’entreprise et de son réseau, porteurs d’une promesse de qualité envers tous nos clients.

Cette distinction de Meilleur Service Client de l’année 2020 s’appuie sur des feedbacks clients via les différents canaux de contact sur lesquels l’évaluation du secteur automobile a été réalisée (application digitale, étude CATI, visites mystères, réseaux sociaux, site web…)

Ennakl Automobiles tient donc également à remercier ses clients pour leur fidélité et leur indéfectible confiance et s’appuie sur eux pour maintenir une relation client connectée via les nouveaux leviers de différenciation offerts à travers la digitalisation.

Cette relation privilégiée s’est vue confortée dans le contexte sanitaire exceptionnel de la pandémie de Covid-19, durant lequel l’entreprise s’est mobilisée en assurant la continuité de ses services dans le respect des mesures d’hygiène recommandées et en lançant des initiatives innovantes comme les visites virtuelles des showrooms de ses marques commerciales ou l’extension de garantie pour certains clients.

