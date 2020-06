Tunisie – Météo : Temps calme et mer peu agitée

Temps calme mardi, après les perturbations météorologiques ayant marqué les dernières 24 heures.

Le ciel se partagera entre soleil et nuages passagers avec possibilité d’apparition de nuages orageux l’après-midi à Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa, qui seront accompagnés de pluies éparses.

La vitesse du vent baissera à moins de 30 km/h. La mer sera peu agitée et favorable à toutes les activités maritimes.

Températures stables et les maximales varieront entre 25 et 30 C° au nord, au centre et au sud est, entre 30 et 34 C° dans le reste des régions et atteindront 36 C° à El Borma et Borj El Khadhra.