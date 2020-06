Nous avons comparé “Call of Duty Warzone” et “PlayerUnknown’s Battlegrounds” 

La bataille des jeux de type « Battle Royale » continue de plus belle, avec l’apparition de dizaines de titres dont le dernier en date : Call of Duty Warzone.

60 millions de téléchargements en 2 mois pour Call Of Duty Warzone

Edité par le géant Activision, ce nouvel opus s’annonce d’ores et déjà comme un titre phare de la série des COD, puisqu’il a déjà été téléchargé plus de 60 millions de fois en à peine 2 mois, toutes plateformes confondues.

Il faut dire que les studios de développement à qui l’on doit ce mastodonte (Infinity Ward et Raven Software) n’y ont pas été de main morte. En effet, ce Battle Royale offre une recette qui marche à merveille en ce moment : la possibilité donnée aux joueurs de s’affronter eux-mêmes dans un périmètre délimité, faisant de l’ombre aux parties linéaires, souvent entravées par des ennemis pilotés par une intelligence artificielle décevante. Cela ne vous rappelle pas un jeu particulier ? PUBG bien sûr !

PUBG, le Battle Royale réaliste qui fait de la résistance

On ne peut pas évoquer Call of duty Warzone sans parler de son frère, en l’occurrence PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG pour les intimes) qui, à ses débuts en 2017, a pratiquement révolutionné la mode des jeux vidéo du genre «Battle Royale».

Bien que ce dernier semble en léger recul, notamment par rapport aux nombres de joueurs qui ne cesse de le déserter, une communauté d’incorruptibles continue de faire de la résistance et d’en apprécier les subtilités.

Plusieurs raisons pourraient expliquer le choix des joueurs pour Call of Duty : 100% gratuit, ce dernier permet non seulement aux joueurs PC et consoles de s’affronter ensembles (Crossplay), mais il offrirait une expérience plus immersive.

D’un autre côté, d’autres joueurs critiquent l’aspect non réaliste de Call Of Duty sous différents aspects (véhicules, gadgets…) privilégiant les mouvements plus fluides et moins nerveux pour PUBG, le recul des armes plus aboutis etc. Mais c’est surtout à travers les moteurs graphiques des deux jeux que l’on peut s’en rendre compte. Ceux-ci procurent des rendus de textures, de luminosité, d’ombres et d’effets spéciaux assez différents dans l’ensemble.

Pour vous en rendre compte, nous nous sommes basés sur la vidéo de Xtra Frostng Pancake, une chaine Youtube spécialisée dans la comparaison des moteurs graphiques des jeux vidéo :



Quoi qu’il en soit, cette bataille ne fait que commencer, puisque les deux titres soufrent également de sérieux problèmes (instabilité des serveurs, bugs, hakers…) de quoi irriter beaucoup de joueurs qui attendent des studios de développement des correctifs à répétition pour améliorer d’une façon continue la stabilité des deux jeux.

Et vous, que préférez-vous ? Call Of Duty Warzone ou PUBG ?

M.B.H