Le temps sera, mercredi, partiellement voilé. Des cellules orageuses seront attendues, au centre à partir de l’après midi, a fait savoir l’Institut National de la Météorologie (INM).

Une légère hausse des températures est attendue et les maximales varieront entre 27 et 33 degrés sur le nord et le centre, et entre 33 et 38 degrés sur le reste des régions.

Le vent sera modéré, avec une vitesse ne dépassant pas les 40 km/h, l’après midi. La mer sera peu agitée à agitée.