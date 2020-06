Tunisie – Météo : Températures en hausse atteignant les 44 degrés au sud

Le ciel sera partiellement, voilé jeudi, sur l’ensemble des régions. Des cellules orageuses seront observées l’après-midi dans les régions de l’ouest, accompagnées localement, de chute de pluie et de grêle. Des pluies éparses concerneront au courant de la nuit, localement, le nord et le centre du pays.

Le vent soufflera fort près des côtes Est et au sud du pays, à une vitesse qui peut atteindre les 60km/h. La mer sera agitée à très agitée.

La température sera en hausse, les maximales varieront entre 29 et 34 degrés près des côtes et entre 36 et 41 degrés dans le reste des régions. Les températures atteindront localement les 44 degrés au sud avec un vent de sirocco.