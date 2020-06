DocuMed 2020 : Programme des films de l’édition en ligne du 8 au 21 juin

Les festivals en ligne ont le vent en poupe en temps de Coronavirus et spécialement les festivals cinématographiques en attendant la réouverture des salles de cinéma. C’est ainsi que la 3ème édition du Festival Cinéma Documentaire Méditerranéen en Tunisie DocuMed, organisé par l’association cinéma documentaire tunisien, sera cette année une édition numérique du 8 au 21 juin 2020 avec au programme une sélection diversifiée de films documentaires disponibles en ligne.

Au programme, de cette 3e édition une sélection de 26 œuvres marquantes de l’actualité du cinéma documentaire et réalisés entre 2019 et 2020 dont certaines seront projetées en avant-première en Tunisie.

En donnant des visions sur notre monde, entre Algérie, Bosnie-Herzégovine, Espagne, Egypte, France, Grèce, Italie, Liban, Palestine, Portugal, Serbie et Tunisie, les œuvres de cette année nous proposent d’embarquer pour des voyages à la fois personnels et collectifs et de partager des instants d’émotions et de questionnements sur le monde, lit-on sur le site du festival.

Bande-annonce du festival tunisien Documed 2020 :



Les thématiques sont encore une fois variées : l’engagement citoyen et la solidarité collective, notre système économique et ses nouveaux modèles de travail, la défense des droits des minorités et de populations marginalisées, l’écologie et les relations de l’homme avec son environnement.

Les amateurs du genre pourront découvrir des portraits d’immigrés avec des trajectoires et des vécus d’exilés, entre espoir et nostalgie et des documentaires qui explorent des univers musicaux et la contribution de cet art au rapprochement entre les peuples.

Pour regarder un film documentaire en streaming, il faut avoir plus de 12 ans et créer un compte sur le site du festival. L’internaute devra Cliquer sur le documentaire qu’il désire visionner sur le site via son compte unique qui servira tout le long du Festival. Tous les films Festival sont disponibles en accès libre pendant 2 semaines. Les films seront disponibles à partir du 8 juin 2020 sur la plateforme www.documedtunisie.com.

Programme des films de Documed 2020 :

DocuMed 2020 proposera aux internautes une sélection de 26 films parmi plus de 400 inscrits au festival qui seront en accès libre dès le début de festival sur la plateforme www.documedtunisie.com et durant deux semaines avec l’accord des producteurs et des réalisateurs.

