Huawei Watch GT 2, le monstre d’autonomie et partenaire sportif ultime

La coopération internationale des datas vient de publier un rapport qui montre que les expéditions mondiales d’appareils portables ont atteint 72,6 millions d’unités, avec une augmentation en glissement annuel de 29,7%.

Au premier trimestre de 2020, Huawei a lancé les nouveaux appareils Huawei Watch GT 2 Series à l’échelle mondiale. Grâce à l’optimisation continue de la technologie des capteurs, les montres intelligentes Huawei offrent des avantages remarquables sur leurs concurrents en matière de suivi de la condition physique et de la santé.

La fonction de mesure du niveau d’oxygène dans le sang SpO2 est venue avec la nouvelle série Huawei Watch GT qui a également reçu des commentaires positifs du marché.

Et comme Huawei a toujours été dans la cour des très grands, aujourd’hui le géant chinois annonce le lancement officiel de ses Smartwatchs Huawei GT 2 sur le marché tunisien avec une large gamme de prix et de designs pour satisfaire tous les goûts et toutes les bourses.

Design élégant et minimaliste

Huawei GT 2 est connue pour son excellente conception et finition, avec un design de boîtier classique et extra-plat de 9,4 mm qui témoigne de la qualité de l’exécution. En plus, l’adoption d’un écran en verre 3D dans une montre intelligente est un nouveau jalon dans l’industrie. Le verre de haute qualité est sculpté à l’aide de la technologie utilisée dans le traitement des pierres précieuses. Cela le rend durable et résistant à l’eau et à la poussière.

Monstre d’autonomie

Huawei GT 2 propose une autonomie clairement idéale, allant jusqu’à deux semaines grâce à la première puce développée par Huawei pour les dispositifs prêt-à-porter, la Kirin A1 qui garantit des performances de fonctionnement élevées et une consommation d’énergie incroyablement basse, ce qui permet à la Huawei watch GT 2 d’offrir une grande puissance pour une assistance jour et nuit.

Votre assistant pour tous les jours

Huawei Watch GT 2 offre des fonctionnalités pour vous faciliter la vie, tels que les appels Bluetooth que vous pouvez passer et recevoir pendant une activité sportive, ou la lecture de musique qui vous permet de stocker jusqu’à 500 morceaux et s’associer facilement avec vos écouteurs.

Mais encore, avec Huawei TruSleep™ 2.0, votre Huawei Watch GT 2 peut suivre et diagnostiquer de manière scientifique six types courants de problèmes de sommeil tout en offrant des suggestions pour un meilleur repos. Et, pendant que vous dormez, la montre surveille votre rythme cardiaque, analyse votre respiration et attribue une note à la qualité de votre sommeil.

La nouvelle Huawei GT2 est le partenaire ultime pour vous tous, ça vous encourage à faire du sport, sans insister, et observe votre sommeil, pour vous aider. La seconde génération des Watch GT de Huawei est un petit bijou sans fioritures ni prétention.

Avec la montre Huawei GT 2, vivez une vie efficace avec une montre conçue pour vous.

Pour plus d’informations, consultez les pages facebook et instagram ainsi que le site Huawei.