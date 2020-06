Saison Bleue 2020 : 3ème édition du Forum de la Mer de Bizerte les 15 & 16 juillet

La 3ème édition du Forum de la Mer de Bizerte, événement phare de La Saison Bleue se tiendra les 15 et 16 juillet 2020 sous le thème : « Et la mer, dans le monde d’après ?». Cette annonce est faite en marge de la célébration de la Journée mondiale de l’océan fêtée le 8 juin depuis 2008, date de sa proclamation par l’Assemblée générale des Nations Unies.

En célébrant la journée mondiale de l’océan il s’agit de rappeler l’importance des mers et océans en tant que source de vie dans le monde. Considérés comme véritables poumons de notre planète, les océans et mers sont en grande partie à l’origine de l’oxygène que nous respirons, des aliments maritimes que nous consommons et jouent un rôle prépondérant également dans notre écosystème.

Cette 3ème édition du Forum de la Mer de Bizerte sera présidée par Pascal Lamy Président de la mission Healthy Ocean de la Commission européenne. Lors de ce forum, le « Club Bleu / Blue Club » sera lancé.

Il s’agit du premier Think Tank international, dédié aux enjeux maritimes mondiaux et composé de deux cents acteurs majeurs et personnalités du monde maritime sur les cinq continents. Le Forum de la Mer de Bizerte prend ainsi, grâce au « Club Bleu / Blue Club », une dimension véritablement internationale.

En raison de l’actuelle crise sanitaire, les panels de cette édition exceptionnelle du forum seront animés cette année, en visioconférence. Durant ce forum, des porteurs de projets comme des incubateurs seront conviés à présenter leurs initiatives.

Dans ce contexte, de nombreux thèmes seront traités à haut niveau à l’instar des questions

suivantes : Comment repenser et bleuir le capitalisme ? quelle gouvernance pour la biodiversité ? Entreprendre en mer …

Plus d’informations, sur les détails des conférences qui seront organisés dans le cadre du forum de la mer 2020 vous seront divulgués bientôt.

Tekiano avec communiqué