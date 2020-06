Tunisie: Baisse des prix de l’essence et du Gasoil dès mardi 09 juin 2020

Une nouvelle baisse des prix de l’essence et du Gasoil sera appliquée en Tunisie dès le mardi 09 juin 2020. A nouveau, le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique tunisien a annoncé que cette baisse des tarifs des produits pétroliers sera comprise entre 20 et 30 millimes.

Les nouveaux prix de l’essence et du Gasoil dès mardi 09 juin 2020 en Tunisie seront comme suit:

– Essence sans plomb : Nouveau prix fixé à 1975 millimes/ litre, soit une baisse de 30 millimes.

– Gasoil sans soufre : Nouveau prix porté à 1750 millimes/ litre, soit une baisse de 25 millimes.

– Gasoil ordinaire : Nouveau prix fixé à 1510 millimes/litre, soit une baisse de 20 millimes.

Dans ce qui suit le communiqué du ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique publié le 8 juin 2020 :

Les prix des autres produits pétroliers ont été maintenus.

Tekiano