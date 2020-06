Tunisie – Météo : Baisse des températures et temps orageux dans certaines régions

Le temps est aujourd’hui favorable à l’apparition d’orages au cours de la journée et pourrait être relativement plus orageux par rapport aux dernières 24 heures dans les régions de Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Mahdia, Monastir, Sousse et localement au nord de Sfax.

Des averses isolées sont prévues au nord et dans les régions du centre, où elles seront plus intenses avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Dans les régions du sud, des tourbillons de sable locaux sont prévus l’après-midi, entraînant une diminution de la visibilité horizontale.

Les vents sont généralement modérés à forts l’après-midi. La mer est agitée.

Une baisse relative des températures est attendue. Les maximales varient entre 23 et 27 degrés dans les régions du nord et sur les hauteurs et seront situées entre 28 et 33 dans le reste des régions. A l’extrême sud, les températures pourraient atteindra 37 degrés.