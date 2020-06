Huawei révèle un nouveau challenge avec le prix imbattable du nouveau Y5p

Tout au long de l’année 2020, nous avons pu constater à quel point les produits, mais aussi l’industrie et le marché des smartphones, continuaient à connaître un développement exponentiel.

Une recherche a montré que Chaque année, à peu près 400 millions d’utilisateurs dans le monde optent pour des smartphones d’entrée de gamme, mais ils le font sans réellement choisir des smartphones qui puissent leur offrir les meilleures performances et fonctionnalités possibles.

Aujourd’hui, acquérir un smartphone d’entrée de gamme qui soit de grande qualité et qui soit extrêmement performant est devenu un impératif majeur.

Et comme Huawei, ne cesse jamais de créer une atmosphère de compétition, après le succès immense de Nova 7 i et la concurrence sur le design et les spécificités du téléphone sur le marché tunisien, il revient aujourd’hui avec un nouveau challenge et un nouveau produit de la série Y, le Huawei Y5p.

Ce dernier né de la série Huawei est équipé d’un lot magique des performances et fonctionnalités que n’importe quel smartphone devait l’avoir.

Un design élégant :

le HUAWEI Y5p utilise un écran LCD de 5,45 pouces de haute qualité avec un rapport d’écran de 18:9. De telles caractéristiques lui permettent d’afficher au moins 10 % de contenu en plus en comparaison avec un écran traditionnel dont le rapport est de seulement 16:9. Côté cosmétique, le dos du HUAWEI Y5p abrite un design matriciel parfaitement reconnaissable, en plus d’une surface finement gravée qui résiste aux empreintes digitales.

Plus d’autonomie :

Le HUAWEI Y5p est équipé d’une grande batterie de 3020 mAh (valeur standard) qui vous permettra de visionner 17 heures de vidéo, et de réaliser vos tâches de tous les jours en toute sérénité sans avoir à vous arrêter tout le temps pour recharger votre appareil Mieux encore, le HUAWEI Y5p est doté du mode d’économie d’énergie HUAWEI AI qui permet d’optimiser la batterie de votre téléphone en un seul clic (accès aux modes d’économie d’énergie parmi lesquels le mode Ultra Power Saving).

Grande capacité de stockage offrant de nombreuses possibilités

Le HUAWEI Y5p dispose d’une mémoire de stockage de 32 Go et d’un tiroir à 3 emplacements pouvant accueillir 2 cartes nano SIM et une carte SD (d’une capacité pouvant aller jusqu’à 512 Go2), ce qui vous permet de disposer de suffisamment d’espace pour vos applications, photos et vidéos. Stockez tout ce dont vous avez besoin dans ce téléphone si pratique et soyez prêt (e) pour l’aventure.

Un prix imaginaire :

Le Huawei Y5p rejoint la série Y avec un prix imbattable qui défie toute concurrence.

Le nouveau Huawei Y5p est disponible dès le 16 juin 2020 à 299 DT SEULEMENT (prix publique conseille.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consultez nos pages instagram et facebook ainsi que notre site web.

D’après communiqué