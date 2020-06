Téléchargez gratuitement Valorant 1.0, le nouveau FPS de Riot Games

Riot Games, à qui l’on doit l’emblématique League of Legends (LOL), vient de lancer officiellement son nouveau FPS qui fait déjà couler beaucoup d’encre.

Baptisé « Valorant », ce nouveau titre, disponible depuis quelque temps en bêta test en version PC, a suscité l’intérêt de pas mal de joueurs, non seulement à travers le monde, mais aussi en Tunisie, où les communautés de joueurs sont très actives en ce moment.

Valorant, un FPS jouable en 8K et 60 FPS

La cause de cet engouement ? Un développement basé sur des serveurs 128 ticks offrant une stabilité à toute épreuve, avec un ping de 35 ms assuré et la possibilité de jouer en mode 4K et 8K avec 60 FPS (images par secondes). Une promesse alléchante qui en dit long sur la qualité de Valorant qui assure avoir éliminé les bugs de type « Desin’cs server » qui donne l’avantage aux joueurs les plus proches des serveurs.

Les joueurs devront ainsi s’affronter en équipes de 5 contre 5 et devront à tour de rôle implanter une bombe et la désamorcer.

De plus, chaque personnage détient des compétences ou plutôt des sorts spécifiques qu’il devra utiliser à bon escient afin d’éliminer l’équipe adverse et remporter la partie. Celle-ci est plutôt axée sur l’aspect stratégique et la complémentarité entre les joueurs. Il s’agit en somme d’un mélange intéressant entre CS Go et Overwatch.

Un free to play permettant de s’amuser gratuitement

Disponible en téléchargement libre, Valorant est un Free to play proposant des achats intégrés (skins, habits, gadgets, nouvelles cartes…). Cela signifie que seul l’aspect visuel des personnages du jeu (qui en compte 5 pour le moment) sera modifié et ne donnera aucun avantage aux joueurs ayant mis la main au portefeuille.

Le jeu prévoit même un mode compétitif qui sera disponible plus tard dans l’année. Concernant les configurations requises, les développeurs ont assuré qu’ils ont tout prévu en permettant aussi bien aux petites qu’aux plus grosses configurations, de pouvoir jouer.

Plus d’infos sur ce point dans notre prochain article.

En attendant vous pouvez téléchargez gratuitement Valorant Version 1.0.

M.B.H