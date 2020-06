Tunisie: Nouveaux calendriers des concours du 6ème et du 9ème en juin et juillet 2020

Le ministère de l’éducation Tunisien a rendu public les nouveaux calendrier des concours d’entrée aux lycées pilotes ou concours du 6ème 2020 et les concours du fin de l’enseignement de base ou concours 9ème 2020 reportés après le déclenchement de la crise du coronavirus.

Le concours du 6ème 2020 se déroulera les 29 et 30 juin et les concours du 9ème se dérouleront les 2 et 3 juillet 2020 clôturant ainsi l’année scolaire 2019-2020.

Calendrier des épreuves du concours d’accès aux collèges pilotes de 2020 ou concours du 6ème 2020 du 29 au 30 juin :

Calendrier des épreuves du concours du 9ème 2020 ou l’examen de fin de l’enseignement de base général les 2 et 3 juillet :

Calendrier des épreuves du concours du 9ème technique de 2020 ou l’examen de fin de l’enseignement de base technique du 02 au 03 juillet:

