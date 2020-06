Début de l’inscription en ligne des élèves de la 1ère année pour l’année scolaire 2020-2021

L’opération de l’inscription préliminaire en ligne des élèves de 1ère année de l’enseignement de base pour l’année scolaire 2020-2021 démarre vendredi 12 juin 2020, annonce le ministère de l’éducation dans un communiqué.

L’inscription concerne les enfants nés entre le 01 janvier et le 31 décembre 2014 et les enfants nés en 2011, 2012 et 2013 qui ne se sont pas inscrits pour une raison ou une autre, précise le communiqué ci dessous.

Les parents sont appelés à inscrire leurs enfants avant le 30 juin 2020 sur le site https://primaire.cnte.tn/ et de remplir avec précision les données demandées, tout en ajoutant qu’un guide explicatif sera mis en ligne pour aider les parents à bien mener l’opération de l’inscription.

