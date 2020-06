Facebook déploie l’application Messenger Kids à travers l’Afrique

Facebook lance l’application Messenger Kids dans toute l’Afrique. Messenger Kids permet aux enfants de chatter et d’envoyer des messages vidéo en toute sécurité à leur famille et à leurs amis lorsqu’ils ne peuvent pas être ensemble en personne.

Les enfants peuvent se connecter avec leurs amis et leur famille dans un espace amusant et contrôlé par les parents. Disponible en téléchargement gratuit sur l’Apple App et les Google Play Stores, Messenger Kids a été conçue pour les enfants de 6 à 12 ans.

Avant le lancement, Facebook a également consulté des défenseurs de la sécurité des enfants et des éducateurs à travers l’Afrique afin de s’assurer que son service offre un équilibre entre le contrôle parental et des fonctionnalités qui aident les enfants à apprendre à se connecter de manière responsable en ligne.

Une fois leur compte Messenger Kids ouvert par un parent, les enfants peuvent entamer une conversation vidéo individuelle ou en groupe. L’écran d’accueil leur montre en un coup d’œil à qui ils sont connectés et quand ces contacts sont en ligne.

L’application propose également des fonctions amusantes telles que :

– Des filtres ludiques, des émojis et des effets sonores qui donnent vie aux conversations.

– En plus du chat vidéo, les enfants peuvent envoyer des photos, des vidéos ou des messages texte à leurs amis et leur entourage adulte approuvés par leurs parents, lesquels recevront les messages via leur application Messenger habituelle.

– Une bibliothèque de GIFs, cadres, autocollants, masques et outils de dessin spécialement choisis et adaptés aux enfants pour leur permettre de décorer le contenu et d’exprimer leur personnalité.

Grâce au tableau de bord parental, les parents peuvent contrôler et surveiller l’activité de leur enfant, ce qui leur permet de :

– Surveiller les contacts récents, l’historique des chats et les contacts signalés et bloqués.

– Voir un journal des images et des vidéos dans les chats.

– Activer la fonction d’amitié supervisée : Cette fonction permettra aux parents de choisir d’autoriser leurs enfants à accepter, rejeter, ajouter ou supprimer également des contacts..

– Déconnecter l’appareil à distance.

– Télécharger les informations concernant son enfant

Il n’y a pas de publicité dans Messenger Kids et les informations de votre enfant ne sont pas utilisées pour les annonces publicitaires. Le téléchargement est gratuit et il n’y a pas d’achats dans l’application. Pour plus d’informations sur l’application, visitez le site https://MessengerKids.com/.

Tekiano