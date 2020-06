Tunisie – Météo : Températures en légère hausse

Le temps sera orageux, jeudi, sur les hauteurs ouest du pays, l’après midi, avec des chutes de pluie, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Siliana et El Kef.

Le vent sera modéré avec une vitesse ne dépassant pas les 30 km/h. La mer sera peu agitée à agitée.

Les températures seront en légère hausse. Les maximales se situeront entre 29 et 34° au nord, au centre et sur les côtes du sud est, entre 32 et 38° dans le reste des régions et aux alentours de 41° à El Borma et Borj El Khadhra avec des coups de sirocco.