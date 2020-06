Le salon BOAT SHOW décalé pour avril 2021 au parc des expositions du Kram

La 8ème édition de “BOAT SHOW”, le Salon international de la plaisance, du tourisme nautiques et de l’économie de la mer se déroulera les 7, 8, 9 et 10 avril 2021 au Parc des expositions du Kram en Tunisie.

L’édition de cette année 2020 du “Boat Show” n’aura pas lieu à cause de la pandémie du coronavirus. “BOAT SHOW 2021” se déroulera sous le signe de la reprise et de la relance, après une année 2020, très difficile. Il se déroulera après la basse saison et à une période qui marque le début de la moyenne saison et de la relance de l’activité touristique.

Ses dates (du 7 au 10 avril) sont idéales pour cette reprise. En effet, BOAT SHOW 2021 se déroulera après tous les grands Salons européens et les vacances scolaires et universitaires.

Ces dates coïncident avec le début du printemps, au moment où tout le monde commence à penser à la mer, aux balades en bateau, à la plaisance, au tourisme marin, aux activités et sports nautiques.

Tekiano avec communiqué