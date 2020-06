Le télétravail aura bientôt une valeur juridique en Tunisie

La directrice générale des réformes et études administratives, Olfa Souli a déclaré vendredi 12 juin 2020 qu’un décret gouvernemental sera élaboré pour la mise en place d’un régime de télétravail ou travail en ligne pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et institutions publics.

Il s’agira, selon elle, du premier texte législatif réglementant ce mécanisme en Tunisie. Elle ajoute que des expériences similaires ont prouvé leur efficacité. Ledit décret gouvernemental vise à contrôler les conditions, les formules et les procédures liées à l’établissement du système de travail à distance dans le secteur public, sur la base des technologies modernes de l’information et de la communication.

L’établissement de ce système de travail vise principalement à soutenir la continuité du travail administratif et à élargir la gamme de services fournis, en plus de contribuer aux efforts et aux initiatives liés à la rationalisation des dépenses publiques et à l’amélioration de la productivité.Il a aussi pour objectif de soutenir la capacité à encourager et à motiver les compétences.

Le télétravail a été adopté en Tunisie dernièrement d’une façon plus étendue par les sociétés privées et étatiques dans le cadre d’un ensemble de procédures et mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus et prévenir sa propagation.

Le 23 mars 2020, la présidence du gouvernement a émis un décret stipulant (dans son chapitre VII) qu’il est possible pour les chefs de structures administratives d’autoriser le travail à distance pour certains agents dont le travail ne nécessite pas la présence effective au siège de travail.

Tekiano avec TAP