Sélection de 8 jeunes du réseau Honoris United Universities pour les Lindau Nobel Laureate Meetings 2021

Huit jeunes scientifiques et économistes du réseau panafricain Honoris United Universities ont été selectionnés pour les prestigieux Lindau Nobel Laureate Meetings 2021, un événement qui rassemble les lauréats du prix Nobel.

Les étudiants retenus ont été sélectionnés parmi les meilleures universités du continent qui appartiennent au réseau dont l’Université Mundiapolis au Maroc, l’Université Centrale en Tunisie et la REGENT Business School en Afrique du Sud.

Honoris United Universities annonce la sélection de cinq de ses étudiants en sciences et trois de ses étudiants en économie, choisis parmi 1034 jeunes scientifiques et économistes de plus de 100 pays, pour participer aux 70ème Lindau Nobel Laureate Meetings (rencontres annuelles des lauréats du Prix Nobel) et au 7ème Lindau Meeting sur les Sciences Economiques en 2021.

Les rencontres, qui réuniront de jeunes scientifiques et économistes et des Prix Nobels de physique, de chimie, de physiologie, de médecine et d’économique, s’inscrivent dans le cadre du partenariat établi l’année dernière entre le réseau Honoris United Universities et les Lindau Nobel Laureate Meetings, visant à développer la recherche en sciences naturelles et économiques en Afrique.

Les scientifiques et économistes d’Honoris sélectionnés ont complété avec succès un processus de sélection en plusieurs étapes, impliquant 144 partenaires académiques des Lindau Nobel Laureate Meetings et d’universités d’économie allemandes – y compris les « Wirtschafts-und Sozialwissenschaftliche Fakultätentag » (WISOFT – Association des Facultés de Sciences Sociales et Economiques).

Depuis sa création en 1951, environ 400 lauréats du Prix Nobel ont pris part aux Lindau Nobel Laureate Meetings, organisés chaque année comme un forum d’échange scientifique transgénérationnel, pluriculturel et pluridisciplinaire.

En raison de la pandémie de COVID-19, les rencontres physiques, initialement prévues pour 2020, sont reportées à 2021. Les 70ème Lindau Nobel Laureate Meetings se dérouleront donc du 27 juin au 2 juillet 2021 et le 7ème Lindau Meeting sur les Sciences Economiques du 24 au 28 août 2021.

