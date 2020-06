Tunisie : Mouna Mtibaa nommée à la tête de la TAP

Mouna Mtibaa est nommée présidente-directrice générale de l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), annonce la présidence du gouvernement dans un communiqué publié jeudi 11 juin 2020.

Journaliste de profession, Mouna Mtibaa a entamé sa carrière au sein de la TAP en 1988.

Jusqu’à cette nomination comme PDG de ladite agence, elle occupait le poste de directrice adjointe chargée de la formation au Programme européen d’appui aux médias en Tunisie (PAMT/MEDIA UP).

Mouna Mtibaa est titulaire d’une maîtrise de l’Institut de presse et des sciences de l’information (1987). En 2001, elle a obtenu un Diplôme d’études approfondies (DEA) en pédagogie et sciences de l’éducation de la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.