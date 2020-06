Une étudiante tunisienne saluée par la commune de Genève pour son volontariat (témoignage)

Imen, une jeune tunisienne âgée de 18 ans, étudiante à Genève en Suisse se trouve actuellement loin de sa famille restée en Tunisie. La jeune fille a dédié son temps libre à La Croix Rouge et aide en tant que bénévole de Croix-Rouge genevoise pour assister les personnes âgées et à risque qui sont confinées durant la pandémie de Coronavirus.

La ville de Genève lui témoigne sa gratitude et a publié son témoignage dans le cadre de son action de bénévolat que nous partageons avec vous dans ce qui suit :

«Étudiante en première année à l’Université de Genève, j’ai profité de la flexibilité de mon emploi du temps en raison des cours donnés en ligne, pour m’engager comme bénévole à la Croix-Rouge genevoise.

J’aide des personnes âgées ou à risque qui sont confinées, en allant par exemple faire les courses, en sortant les poubelles, promenant les chiens et très important, je discute régulièrement avec elles par téléphone ! Je suis d’origine tunisienne et suis arrivée à Genève pour faire mes études dans le domaine de l’économie et du management. Je vis à la Cité Universitaire, loin de ma famille.

Mes deux parents continuent de beaucoup travailler malgré la crise actuelle, à l’aéroport et comme médecin. Ils m’ont donné envie de me rendre utile moi aussi, en aidant comme je le pouvais. Je suis jeune, en bonne santé et j’ai du temps, alors pourquoi ne pas contribuer à soulager les personnes qui en ont besoin !».

Tekiano avec croix-rouge-ge.ch