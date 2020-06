Fare Cinema 2020 : Festival du Film Italien du 15 au 21 juin (Programme)

Le festival du film italien Fare Cinema 2020 s’organise cette année du 15 au 21 juin et sera en ligne à l’instar de tous les autres festivals cinématographiques du monde. Une série de contenus dédiés au cinéma italien et aux professionnels du secteur seront disponibles aux internautes partout dans le monde sur la plateforme RaiPlay.

Des masterclasses avec des journalistes et des critiques de cinéma, des leçons vidéo sur le “métier du cinéma”, des courts métrages originaux et bien d’autres contenus inédits seront également disponibles gratuitement avec sous-titres et sans aucun bloc géographique.

La nouveauté de cette troisième édition du festival prévoit la célébration de la première Journée mondiale du cinéma italien, le 20 juin 2020. Un hommage particulier sera rendu aux célèbres réalisateurs italiens Federico Fellini (1920-1993), et à Alberto Sordi (1920-2003), à l’occasion du centenaire de leur naissance.

Voici un aperçu du programme de Fare Cinema 2020 avec des masterclasses et des leçons qui seront disponibles sur la chaîne youtube de l’Institut Culturel italien de Tunis IIC Tunisi avec sous-titrage en français :

Masterclass

– Federico Fellini raconté par Gianfranco Angelucci

– Alberto Sordi raconté par Gianni Canova

– Le cinéma italien contemporain raconté par Gianni Canova

Vidéo-Leçons les métiers du cinéma

– Le directeur de casting – Beatrice Kruger

– Le directeur de casting – Lilia Trapani

– Le directeur de casting – Barbara Giordani

– Les experts – Enzo De Camillis disponible sur RAIPLAY en streaming

– Le réalisateur – Corrado Trionfera

– Le réalisateur de documentaires – Piero Cannizzaro

– La scénariste – Silvia Scola

– Le compositeur – Riccardo Eberspacher

– Le compositeur – Stefano Reali

– Le compositeur – Paolo Vivaldi

– Le compositeur – Carlo Poggioli

– La costumière – Isabelle Caillaud

– Le scénographe – Marco Dentici

– La Costumière -Eva Coen

Hommage à Fellini

– Fellini à la fin du monde (de Silvio Caiozzi)

– 19 Spot “ Faire du cinéma – Fellini”

Il y aura également une section consacrée aux films, visibles en streaming, sur la plateforme RaiPlay :

– les cinq titres dans la catégorie “Meilleur court métrage” des David di Donatello Awards 2020, grâce à la collaboration de l’Académie du cinéma italien ;

– trois épisodes de la série “OffStage” (dédiée au métier d’acteur, réalisée avec le Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma) et trois épisodes de la série “A scuola di cinema con RaiMovie” (dédiée au métier de scénariste, réalisée avec l’Associazione 100Autori), mis à disposition par Rai Movie ;

– les dix-huit épisodes de la série “Fellini in frames”, un voyage à travers le cinéma du Maestro de Rimini, réalisé avec du matériel d’archives mis à disposition par l’Istituto Luce – Cinecittà.

La section sera enrichie par quelques films et documentaires italiens récemment produits :

“Bar Giuseppe” par Giulio Base ; “Goodbye Saigon” de Wilma Labate ; “Fellini Fine Mai” d’Eugenio Cappucio ; “Baïkonour, Terra” d’Andrea Sorini; et par quelques courts métrages de jeunes réalisateurs italiens : “La Métamorphose” de Giuseppe Carrieri ; “Giù dal vivo” de Manuel Nicoletti ; “Creature où tu vas” de Gaia Formenti et Marco Piccarreda.

La manifestation Fare Cinema est une initiative du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, réalisée en collaboration avec MiBACT, ICE, ANICA, Istituto Luce Cinecittà, et sera diffusé en Tunisie grâce à la collaboration de: Cinémathèque Tunisienne; Fédération Tunisienne des Ciné Clubs (FTCC) ; Association des Réalisateurs de film tunisiens (ARFT) ; Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (ATPCC) ; Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA) et Association des cinéastes tunisiens indépendant (ACTI) .

