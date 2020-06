Tunisie : La Journée mondiale de l’enfant africain célébrée dans les musées Tunisiens mardi 16 juin

L’institut national du patrimoine (INP) informe que la journée mondiale de l’enfant africain sera célébrée mardi 16 juin 2020 dans plusieurs musées de Tunisie sous le thème général “La Tunisie est avant tout africaine”.

Au cours de cette journée, instaurée le 16 juin 1991 par l’Union africaine, des rencontres-débats, des ateliers et visites guidées pour les enfants sont prévus afin de découvrir l’héritage africain commun dans un cadre d’apprentissage unique à travers les musées du pays.

L’INP indique dans son communiqué que nombreux sont les sites, les monuments et les objets archéologiques tunisiens qui témoignent de l’ancrage identitaire de la Tunisie dans le vieux Continent. Les grandes affinités, Tunisie-Afrique, se retrouvent également dans le patrimoine immatériel : nos musique et danse populaires, nos modes vestimentaires, culinaires…

Les musées tunisiens participent à la journée mondiale de l’enfant africain en organisant des manifestations selon les thématiques suivantes:

– Musée archéologique de Nabeul : “L’Afrique romaine”

– Musée du Leader Habib Bourguiba : “Le voyage du président Bourguiba en Afrique”

– Musée national d’art islamique de Raqqada : “Les Zirides, les premiers Emirs d’origine berbère de la période médiévale”

– Musée archéologique de Kerkouane : “Le périple d’Hannon”

– Musée archéologique de Sousse : “Le voyage d’Hercule en terre africaine ” et “la romanisation de l’Afrique”

– Musée de Mahdia : “Motif Berbère, si tu es là, manifeste-toi !”

– Musée du patrimoine traditionnel de Djerba :”Ulysse aux portes de l’Afrique” &”Stambali”

– Musée national du Bardo : “Africa Sumus”

– Musée Enfidha : “La floraison du christianisme dans l’Afrique Romaine”.

Rappelons, que l’entrée aux musées et sites historiques de Tunisie et gratuite pour les étudiants et élèves tunisiens.

