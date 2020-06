Tunisie – été 2020 : Liste noire des 23 plages interdites à la baignade

Comme chaque année, le ministère de la santé dévoile la liste des plages Tunisiennes interdites de baignade durant la saison estivale en cours. En cet été 2020, c’est une liste de 23 plages tunisiennes (dont 13 plages à Ben Arous) dans 5 gouvernorats sont polluées et impropres à la baignade.

Le directeur de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement, Samir Ouerghemmi, a déclaré lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 16 juin 2020 que ces 13 plages du gouvernorat de Ben Arous comportent le plus grand nombre des points d’interdiction à la baignade, à cause de l’évacuation des eaux usées et des déchets.

En tout 1937 prélèvements entre janvier 2020 et le 15 juin 2020 ont été effectués afin de constater la qualité des plages tunisiennes. 55% des eaux analysées étaient de très bonne qualité, 15% étaient de bonne qualité, 17% nécessitaient un suivi, 4% étaient de mauvaise qualité et 4 % de très mauvaise qualité et donc impropres à la baignade.

Listes des 23 plages interdites à la baignade en Tunisie durant l’été de 2020

Gouvernorat de Tunis (01 plage interdite ) :

– La plage en face à la piscine municipale de Marsa

Gouvernorat de Ben Arous (13 plages interdites) :

– La plage située à 100 mètres au sud de la plage de Marouen

– La plage en face de la protection civile

– La plage située à 100 mètres au nord du bassin versant d’Oued Miliane à Rades

– La plage située à 100 mètres au sud du bassin versant d’Oued Miliane à Ezzahra

– La plage située en face du bassin versant d’Oued El Maizet à Ezzhara

– La plage située en face du bassin versant d’Oued BouKhamssa Ezzahra

– La plage en face de la centrale thermique de Rades

– La plage en face du Casino, Hammam-Lif

La plage de la rue Salambo, Hammam-Lif

La plage de la rue Habib Thameur, Hammam-Lif

La plage de la rue Aziza Othmena, Hammam-Lif

La plage en face du l’ancien bassin à Chaabia, Hammam-Lif

La plage située en face du bassin versant d’Oued Kssab – Hamma Lif

Gouvernorat de Bizerte (04 plages interdites) :

-La plage de Baali (Menzel Jemil)

-La plage du Port de pêche de Menzel Abelharmane

-La plage de Sidi Hachani Menzel Abelharmane

-Le canal de Zarzouna

Gouvernorat de Gabès (03 plages interdites) :

-La plage Chott Essalem

-La plage près du bassin versant dans l’ancien Oued

-La plage de Ghanouch (Oued Ettin)

Gouvernorat de Nabeul (02 plages interdites) :

-La plage en face de la station d’assainissement SE4 à Dar Chaabane

– la plage en face du pole technologique à Soliman

En 2019, 21 plages étaient interdites en Tunisie dans six gouvernorats et 19 plages en 2018.

