Légère hausse des températures mardi, les maximales seront comprises entre 28 et 33 C° dans les régions côtières et entre 33 et 38 C° à l’intérieur du pays.

La vitesse du vent va diminuer à moins de 25 km/h sur la plupart des régions, sauf sur les côtes nord où elle atteindra 40 km/h. Mer très agitée à agitée dans le nord, agitée sur les autres côtes.

Ciel peu nuageux à partiellement voilé, l’après-midi sur le centre et le sud.