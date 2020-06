VEGATECH, Distributeur Officiel des TV Samsung en Tunisie

Samsung et VEGATECH annoncent le lancement d’un partenariat stratégique sous le signe d’une collaboration basée sur l’excellence, la fiabilité et la confiance. Cette alliance témoignera de la synergie de ces deux organisations combinant leur engagement mutuel à offrir une panoplie premium de produits mais aussi de services aux adeptes de la technologie en Tunisie.

S’appuyant sur leurs forces combinées et leurs stratégies qui prioritisent l’expérience de leurs utilisateurs dévoués, Samsung et VEGATECH s’allient pour innover mais surtout changer la vision des tunisiens d’aujourd’hui.

L’objectif de ce partenariat est de booster conjointement la distribution d’une large gamme de produits grâce aux canaux innovants de la société VEGATECH. Cette dernière ayant toujours cherché à se distinguer des anciens modèles de distribution, se retrouve aujourd’hui avec des points forts se matérialisant dans des marketplaces spécifiques et des canaux générés par l’utilisation des nouvelles technologies de communication.

La gamme de téléviseurs Samsung se compose d’une quinzaine de références comportant du HD, du Full HD, de l’UHD et du QLED, une technologie développée par Samsung pour répondre aux exigences high-tech des temps modernes.

Par ailleurs, cette collaboration met en place le lancement de 3 nouvelles références exclusives à savoir la TV 43’’ Smart Ultra HD (43RU7100), la TV 50’’ Smart Ultra HD (50RU7105) et la TV 82’’ Smart Ultra HD (82RU8000).

Il est à préciser que les nouveaux produits commercialisés sont dotés de fonctionnalités à la pointe de la technologie pour donner aux utilisateurs une chance unique de vivre une expérience d’immersion hors du commun. Des technologies telles que le dernier Processeur Quantum 4K, le Quantum HDR,

la PurColor, l’unique UHD Dimming ou encore le Mode ambiant nouvellement développé pour vivre le luxe d’une télévision qui accompagne parfaitement votre intérieur.

Une collaboration dont Samsung et VEGATECH sont fiers. Une alliance qui met leurs adeptes en haut de leur liste de priorités et qui favorise des offres commerciales uniques et un service de suivi dédié à une expérience extraordinaire.

VEGATECH est une filiale de VEGAGROUP fondée en 2012. L’entreprise est spécifiquement chargée de la production industrielle et des activités commerciales

du Groupe. VEGATECH propose des produits et services à forte valeur ajoutée sous le nom de marque VEGA et positionne l’innovation de sa stratégie de distribution et la relation client au cœur de son activité.

Depuis sa création, VEGATECH a acquis des bases solides dans le secteur technologique en Tunisie. La société met en avant, actuellement, un portefeuille solide de partenaires multi-secteurs.

Tekiano avec communiqué