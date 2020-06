Concours Africa Netpreneur Prize : Janngo et la Fondation Jack Ma s’allient

Dans le cadre du concours Africa Netpreneur Prize, Janngo.Africa, le 1er Social Start-up Studio d’Afrique qui crée, développe et finance des champions digitaux panafricains s’allie à la Fondation de Jack Ma, fondateur d’Alibaba, afin d’identifier, de sélectionner et de financer les meilleurs entrepreneurs Africains, et ce pour la 2ème année consécutive.

Cette année, un accent particulier est porté sur les femmes entrepreneures d’une part et sur les entrepreneurs d’Afrique francophone d’autre part, afin de maximiser leurs chances de succès à ce concours et au-delà, grâce à un accompagnement sur-mesure de Janngo Academy.

Cette année, ce partenariat revêt 5 bénéfices clés pour les entrepreneurs africains :

Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 22 juin 2020; pour candidater, les entrepreneurs sont encouragés à s’inscrire sur : africabusinessheroes.org et à se tenir au courant des prochaines annonces en suivant les comptes @africa_heroes et @Janngoafrica sur Twitter.

Tekiano avec communiqué