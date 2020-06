Coupe d’Italie 2020 : Regardez le match de la finale Juventus Turin Vs Naples du 17 juin en direct streaming

La Juventus de Turin affronte Naples mercredi 17 juin 2020 dans le cadre de la finale de la coupe d’Italie 2020, Coppa Italia. La rencontre Juventus Turin Vs Naples se déroule à huis clos, à Rome à partir de 21H ( 20h HT).

La finale de Coupe d’Italie 2020 qui oppose Juventus Turin et Naples sera néanmoins accessible sur le petit écran pour le grand plaisir des amateurs de football. La semaine dernière avaient lieu les demi-finales de la Coupe d’Italie aussi à huis clos dans le cadre de la reprise des matchs de la coupe d’Italie. La Juve remportera-t-elle son premier titre de la saison?

La rencontre Juventus Turin Vs Naples sera diffusée en direct live sur les chaînes publiques Rai 1 et Sport TV 4. Vous pouvez regarder le match Juventus Turin Vs Naples en direct streaming sur via ce lien Youtube de la Serie A .

