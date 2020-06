Feuilleton tunisien “Harga” de Lassâad Oueslati: Le tournage reprend (Bande-annonce)

Prévu initialement pour Ramadan 2020, le tournage du feuilleton tunisien “Harga” (ou immigration clandestine) dont le réalisateur est Lassaad Oueslati, a dû être interrompu à cause de l’épidémie du Coronavirus.

Avec le dé confinement, le réalisateur tunisien et son équipe viennent de reprendre le tournage du feuilleton “Harga” dont les dernières séquences n’ont pas pu être filmées. 60% de la production tunisien a été filmée et reste encore 5 semaines de tournage environ, déclare-t-il.

La bande-annonce du feuilleton tunisien, qui traite un sujet aussi sensible que celui de l’immigration via des moyens illégaux est plus que jamais d’actualité, a quand même été publié sur Facebook durant ramadan. Nous vous proposons de voir ou revoir la bande annonce du feuilleton”Harga” qui sera diffusé prochainement sur la chaine nationale “El Watania 1”:

Le réalisateur Lassaad Oueslati qui a aussi proposé aux téléspectateurs tunisiens le feuilleton tunisien à succès “El Maestro” déclare qu’il a hésité longtemps avant de mettre en ligne ce teaser, mais il était important de le faire pour rendre hommage aux acteurs et techniciens qui se sont investis corps et âme dans cette production.

Le feuilleton Harga avec en tête d’affiche Wajiha Jendoubi, Riadh Hamdi, Malek Ben Saad, Aicha Ben Ahmed, Abdellatif Kheireddine et plusieurs acteurs étrangers traite le sujet de la migration clandestine en focalisant sa caméra plutôt sur la souffrance des immigrés clandestines et des rescapés hébergés dans les centres d’accueil après leur arrivée au territoire italien. Presque un tiers du feuilleton tunisien est filmé dans la mer.

I.D.