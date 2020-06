La Bibliothèque Nationale de Tunisie propose à ses adhérents un accès gratuit à des ressources en ligne

La Bibliothèque Nationale de Tunisie دارالكتب الوطنيّة propose à ses adhérents, en collaboration avec Justech et ses partenaires, la possibilité d’accéder exclusivement et gratuitement à plusieurs ressources électroniques comme Cairn, Numérique Premium, Al-Manhal et Ebsco pour une durée limitée.

Les revues scientifiques et ouvrages de Cairn, les ouvrages de la plateforme Almanhal, les bases de données EBSCO ainsi que les ouvrages de Numérique Premium et des plateformes pour enfants comme Just2easy, Compass, et Nahla wa Nahil sont ainsi accessibles pendant un certain temps sur le site http://bnt.justech.tn/.

Ces plateformes numériques constituent un outil riche pour approfondir ses connaissances et étoffer sa bibliographie dans le cadre des recherches scientifiques en plus de l’accès à une multitude de e-books en lettres et sciences humaines. Les plateformes consacrées aux enfants permettent d’améliorer leur niveau dans les langues étrangères principalement français et anglais d’une façon ludique en plus de l’accès à plusieurs livres numériques.

Tous les ouvrages Cairn, Numérique Premium et Al-Manhal seront accessibles gratuitement ainsi que les bases de données Ebsco. L’accès est déjà opérationnel à partir du lundi 8 juin 2020.

S.B.