La Startup WeCode et UNITY Technologies signent un partenariat

La Startup WeCode, entreprise tunisienne spécialisée en formations dans les métiers du digital et en transformation digitale annonce la signature d’un partenariat international avec UNITY Technologies, leader mondial du développement de logiciels 3D, réalité virtuelle et réalité augmentée.

WeCode représentera les formations et les certifications UNITY Technologies dans la région et offrira tout le catalogue des formations en temps réel de la plateforme UNITY. Les formations porteront entre autre sur le développement, l’exploitation et la monétisation des jeux vidéo, 3D dans la production industrielle, films, animation et cinématiques, architecture, ingénierie et construction.

Par ce partenariat, WeCode désire confirmer sa position de leader de la transformation digitale en Tunisie et dans la région et consolide ainsi ses projets de développement axés sur les opportunités offertes aux jeunes de rejoindre ou de s’intégrer aux nouveaux marchés du travail, par les métiers du digital et même en créant leur propre entreprise digitale.

Les prochaines formations certifiantes Unity et les camps d’été pour les 12-17 ans sont consultables sur le site web www.wecode.tn et auront lieux sur 6 sites différents.

Tekiano avec communiqué