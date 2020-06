Tunisie – météo: Températures en hausse, entre 30 et 44 degrés

Le Ciel sera peu nuageux à partiellement voilé jeudi 18 juin 2020 sur la plupart des régions Tunisiennes. Les températures sont en hausse. Les maximales seront comprises entre 30 et 37 C° dans le nord, le centre et les régions côtières Est, entre 38 et 42 C° dans le reste des régions et atteindront 44 C° à Kebili et Tozeur avec vent de sirocco.

Vent modéré à assez fort la nuit au sud ouest où il atteindra une vitesse de 40 km/h avec phénomènes locaux de sable. La mer sera forte à agitée dans le Golfe de Gabès.